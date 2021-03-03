Почти 2000 пензенских детей стоят в электронной очереди на получение путевок в детские лагеря

Провел совещание и.о. главы администрации города Виталий Макаров. Подробнее о подготовке к летней кампании рассказал председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Владислав Чесноков.

По его словам, с 1 марта на сайте http://leto58.ru/ появилась возможность создать личный кабинет и вносить данные детей для получения путевок в летние лагеря. На сегодня в электронной очереди стоят около 2000 пензенских мальчишек и девчонок.

Этим летом в лагерях планируется организовать шесть смен по 14 дней. Цены останутся на уровне прошлого года. Путёвки можно будет купить в районных администрациях в порядке электронной очереди.

- Родителей нужно информировать о порядке действий, а также организовать все по опыту прошлых лет, исключив очереди и другие неудобства для жителей, – сообщил Владислав Чесноков.