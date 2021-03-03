Пензенец осужден за действия сексуального характера и грабеж

По информации следствия и суда, в ночь с 21 на 22 сентября прошлого года житель Пензы 1996 года рождения напал на 16-летнюю девушку. Произошел инцидент около одного из магазинов на проспекте Строителей.

Парень, применив насилие, совершил в отношении пострадавшей действия сексуального характера, после чего вырвал из ее рук пакет и женскую сумку и сбежал. Внутри сумки были шесть тысяч рублей, портативный аккумулятор, кабель, проводная стереогарнитура, зарядное устройство, косметика. Сумма ущерба превысила 22 тысячи рублей.

После задержания гражданина заключили под стражу. До этого он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу. Судом ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.