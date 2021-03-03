Стартовал республиканский кадровый проект «Моя Мордовия»

Цель проекта – выявление и поддержка перспективных руководителей. Отбор будет проводиться по модели конкурса «Лидеры России» в несколько этапов.

Сегодня стартует регистрация участников, которая продлится до 16 апреля. Помимо заполнения анкеты, желающим стать частью проекта придется написать и эссе – это первое задание. Далее, с апреля по июнь, участники, прошедшие первый этап, будет проходить онлайн-тестирование. В июне состоится третий, очный, этап проекта, в который пройдут лидеры предыдущего. В наблюдательный совет, который будет оценивать деятельность участников, входят президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и актер Станислав Дужников.

К участию приглашаются жители РФ от 25 до 55 лет, имеющие высшее образование и опыт управления не менее двух лет (или опыт работы на должности не менее трех), готовые к профессиональной реализации в рамках проектов, связанных с развитием Республики Мордовия.