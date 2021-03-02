Главой МУП «Зеленое хозяйство» стал Андрей Денискин

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

К должности он приступил еще на прошлой неделе, 26 февраля. 2 марта на еженедельной планерке коллегам его представил исполняющий обязанности главы администрации города Пензы Виталий Макаров.

- Объем работы большой, взаимодействие с главами районных администраций, начальниками городских управлений должно быть конструктивным, – отметил Виталий Макаров. – Желаю вам удачи.

Вячеслава Голохвастова, который до этого занимал должность директора предприятия, теперь назначили заместителем руководителя МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».