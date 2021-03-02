Большегрузам запретят ездить в Пензе

С 1 по 30 число в городе будет действовать запрет на движение транспортных средств с нагрузкой на ось выше шести тонн.

Ограничения не коснутся:

- пассажирских перевозок автобусами, в том числе международными;

- перевозок пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- перевозок грузов, нужных для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- транспортных средств федеральных органов исполнительной власти.

Водителям большегрузов предлагают три маршрута, по которым они смогут двигаться в пределах города.

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