К 2024 году в Мордовии планируют сократить смертность в результате ДТП в 3,5 раза

В Мордовии создаются условия для вовлечения детей и молодежь в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, развития детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

В школах Мордовии проводятся открытые занятия с учениками начальных классов по безопасности дорожного движения с участием сотрудников ГИБДД и юных инспекторов движения. Практические занятия организуются также и с воспитанниками подготовительных групп в детских садах. На системной основе организована работа с родителями по обучению детей основам ПДД и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспорте.

Помимо этого, также реализуется проект «Дети. Дорога. Жизнь», проводится конкурс фотографии «Мы соблюдаем ПДД», ведется работа сервиса «Социальное детское кресло». Еще один проект «Безопасная дорога для детей» направлен на развитие у них навыков безопасного поведения в городе.

На базе детского технопарка «Кванториум» работает интерактивная площадка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с использованием специального оборудования автомобиля «Лаборатория безопасности».