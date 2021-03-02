Сотрудники Роспотребнадзора по РМ продолжают контролировать качество питания в школах

В Мордовии качество питания контролируют сотрудники регионального Роспотребнадзора. Ведомство разработало методические рекомендации, которые позволяют родителям контролировать, как и чем питаются дети в школе.

Мамы и папы детей могут оценить соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние обеденного зала, состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток, условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися, наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд, объем и вид пищевых отходов после приема пищи, вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей, информирование родителей и детей о здоровом питании.

Итоги предлагается обсуждать на родительских собраниях.