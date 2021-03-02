Мать и дочь из Пензы лишись 200 тысяч рублей

Жительница Пензы 1990 года рождения обратилась в полицию. Она рассказала, что ранее выложила на сайте «Авито» объявление о сдаче квартиры в аренду. Вскоре ей позвонил мужчина, представившийся военнослужащим, и сказал, что хочет снять квартиру.

Для перевода денег девушка продиктовала реквизиты банковской карты своей матери и ее номер телефона. Мошенник позвонил по номеру и попросил женщину назвать коды из смс-сообщений. Она так и сделала, после чего обнаружила, что с ее счета списали 200 тысяч рублей.

Проводится проверка.