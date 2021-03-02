С помощью волонтеров пензенцы выберут объекты для благоустройства

Жители сами смогут определить список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе на единой площадке za.gorodsreda.ru.

Проголосовать за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства сможет каждый гражданин России старше 14 лет с 26 апреля по 30 мая. Объекты, набравшие большинство голосов, внесут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. Для регистрации и голосования потребуется лишь телефонный номер.

24 февраля на портале «Добро» стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта. Их задача состоит в помощи при регистрации на платформе. Также добровольцы расскажут о проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия в формировании комфорта городской среды. Чтобы попасть в ряды команду волонтеров, нужно оставить заявку на сайте.

Регистрация в штабы завершится 22 марта.