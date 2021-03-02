Картинная галерея им. К.А. Савицкого приглашает на выставки

5 марта в Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савицкого начнет свою работу выставка творческого объединения художниц «Ее глазами». Зрители смогут увидеть работы мастериц не только из Пензы, но и из других регионов России.

17 марта, накануне дня воссоединения Крыма с Россией, начнет работать выставочный проект мастеров Пензенской художественной школы «Очарованные Крымом!».

С 19 марта пензенцы смогут увидеть юбилейную экспозицию «Мыслеформа» Ильи Шадчнева и соприкоснуться с символизмом.

26 марта заработает один из крупнейших проектов Пензенской картинной галереи в 2021 году – «Венеция. Жемчужина мира». Выставка приурочена к 1600-летию Венеции. В экспозиции будут представлены шедевры итальянских, немецких и русских мастеров XVIII-XIX вв. из фондов нашего музея и современные работы художников.