В Кузнецке состоялись чемпионат и первенство Пензенской области по греко-римской борьбе

Всего в состязаниях принимали участие 122 спортсмена, за медали чемпионата боролись 42 человека, которые представляли Пензу, Кузнецк, Городищенский и Неверкинский районы.

Чемпионат открыли мастера спорта, многократные призёры Всероссийских соревнований России Михаил Горохов и Руслан Бибарсов и победитель первенства мира Дмитрий Курдюков. Сами спортсмены родом из Кузнецка.

Победителями в своих весовых категориях стали кузнецкие атлеты Константин Салкевич, Алексей Следнев, Дмитрий Мещеряков, Егор Антонов, Евгений Карпов, Михаил Кураев. Пензенский спортсмен Иван Шуматов завоевал золото. Ученики ДЮСШ № 2 г. Кузнецка имени А.Т. Абубекерова стали чемпионами среди юношей до 16 лет, завоевав девять золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых медалей. Юные пензенцы получили три первых места, у жителя Неверкинского района одно «золото».