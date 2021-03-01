Электронными госулугами пользуются 80% жителей Мордовии

Как отметил Президент Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию, Россия – одна из немногих стран, имеющих свои соцсети, мессенджеры и поисковые системы. Именно поэтому Глава государства поручил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», цель которого – обеспечить население бесплатным доступам к некоторым интернет-сервисам.

На сегодня электронными услугами пользуются 80% жителей Мордовии. Активное внедрение цифровых технологий помогает повышать производительность труда. Стратегическое значение для страны имеет единственный в России завод по промышленному выпуску телекоммуникационного волокна в Саранске.

Уникальным проектом можно назвать и действующий в Мордовии DATA-центр высшего мирового уровня доступности и надежности TIER IV. На его мощностях разместились все ключевые информационные системы и ресурсы электронного правительства Мордовии. Все органы госвласти региона и большинство государственных и муниципальных учреждений объединяет республиканская скоростная информационная магистраль.

В прошлом году Мордовия вошла в число регионов-участников пилотного проекта по апробации технологических решений, реализованных на базе портала госуслуг, в том числе Платформы обратной связи. На официальных сайтах органов госвласти и местного самоуправления размещены веб-виджеты (баннеры) платформы обратной связи, с помощью которых граждане направляют свои сообщения в органы власти.

Кроме того, в рамках проекта ряд государственных услуг, услуг органов ЗАГС, запись в детский сад и запись на прием к врачу, переведены в электронный вид на портале госуслуг. Реализация проекта Госвеб позволит использовать на территории Мордовии механизм, предоставляющий возможность органам государственной власти и органам местного самоуправления создавать официальные сайты с использованием единого стандарта оформления и единых инструментов наполнения.