В феврале мошенники обманули более 90 жителей Мордовии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За февраль в отделы полиции республики с заявлениями о мошенничестве обратились 98 человек. Общая сумма ущерба, причиненного всем гражданам, превысила 10 миллионов рублей.

Большую часть денег мошенники сумели получить, вынудив владельцев карт и счетов предоставить им доступ под предлогом предотвращения несанкционированного списания. Также часто жители Мордовии становились жертвами обмана во время покупок или продаж товаров через интернет.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если Вам поступил звонок из банка – следует прервать общение и перезвонить по телефону, указанному на обороте банковской карты! Не вступайте в телефонные разговоры с людьми, представляющимися сотрудниками службы безопасности – почти наверняка это мошенники, которые под предлогом сохранности денежных средств будут требовать от Вас сообщить конфиденциальные данные, либо перевести деньги на «безопасные» счета, на самом деле принадлежащие злоумышленникам.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, не перечислять предоплату за товар, не переводить неизвестным денежные средства за помощь в получении брокерских услуг и сверхприбыли при участии в электронных торгах.