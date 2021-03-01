Житель Пензы влез в чужой дом, но так и не смог объяснить, зачем

Сообщение о том, что неизвестный влез в частный дом, поступило в шестом часу утра. На месте сотрудников Росгвардии встретила напуганная женщина. Горожанка рассказала, что в пятом часу к ней домой попытался зайти незнакомый ей мужчина. Дверь ему открывать она не стала, но он выбил ногой стекло и влез в дом через окно. Женщина выбежала на улицу и уже там вызвала сотрудников правоохранительных органов.

39-летний хулиган был задержан росгвардейцами на месте. Рассказать, зачем он влез в чужой дом, мужчина так и не смог. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции.