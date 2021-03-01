Мошенники оставили жительницу Пензы без денег

Жительница Пензы 1989 года рождения обратилась в полицию. Женщина рассказала: ранее ей позвонил неизвестный, который назвал себя сотрудником финансового отдела одного из банков.

Мужчина предупредил, что со счетом пензячки неизвестные проводят сомнительные операции. Чтобы их прекратить, пострадавшей нужно было сообщить реквизиты своей карты и коды из смс-сообщений. Женщина это и сделала.

После этого она заметила, что с ее карты списались 265 тысяч рублей. Гражданка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. О таких способах мошенничества она уже знала.

Сотрудники полиции занимаются поиском лиц, причастных к преступлению.