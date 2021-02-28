В Мордовии впервые за 10 лет состоялись мотогонки на льду

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Трек оборудовали в районе гипермаркета «Мегастрой». Организаторы соревнований ожидали, что посмотреть на выступления придут около четырех тысяч человек, но зрителей оказалось гораздо больше – более 10 тысяч!

Открывая соревнования, врио главы РМ Артем Здунов отметил, что спидвей всегда был гордостью республики.

- И судя по числу зрителей, пришедших сегодня, этот вид спорта продолжает пользоваться популярностью! – подчеркнул он. – А это значит, что мы должны продолжать работу по возрождению спидвея в Мордовии.