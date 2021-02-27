Ардатовский район Мордовии посетит комиссия Минздрава и Роспотребнадзора

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера в республике состоялось заседание оперативного штаба. Как отметил врио главы Мордовии Артем Здунов, резкого снижения числа ежедневно выявляемых новых случаев заболевания пока нет, но число ковидных госпиталей сократилось до 10. Сократилось и число пациентов с ОРВИ и пневмонией.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Маркин, с 1 марта к обычному режиму работу вернутся республиканский госпиталь и хирургический корпус больницы №4.

Однако по районам ситуация по-прежнему неравномерная: в Ардатовском показатель заболеваемости на 100 тысяч населения превышает средние значения по республике в три раза. На следующей неделе район посетит комиссия Минздрава и Роспотребнадзора, которая попытается разобраться в причинах случившегося.

Врио Главы республики подчеркнул, что перед грядущей Масленицей необходимо еще раз напомнить о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Главный санитарный врач Мордовии Татьяна Харитонов заверила, что Роспотребнадзор подготовит и направит во все муниципальные районы необходимые рекомендации.