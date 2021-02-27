Спортсмен из Пензы трижды взял «золото» на первенстве России по спорту глухих

В Кировской области прошли чемпионат и первенство России по спорту глухих (лыжные гонки). Алик Зюзюлькин, ученик областной спортивно-адаптивной школы и кандидат в мастера спорта, трижды становился первым на этих соревнованиях.

В первый день он победил в гонке классическим стилем на дистанции 10 км. Это лучший результат среди юношей 14 – 18 лет. Во второй день, на чемпионате и первенстве, он стал первым на дистанции классическим стилем. Еще одно золото он получил за дистанцию 10 км свободным стилем.