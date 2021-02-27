В пензенских школах оценивают качество питания

Участники совещания изучили документы, сняли пробы, осмотрели пищеблок и взвесили порции. Нарушений не выявлено.

249 учеников 1-4 классов, 50 школьников продленного дня получают бесплатное горячее питание. Льготное питание получают 78 человек из семей определенных категорий. Медицинский работник систематически проверяет качество продуктов, которые поступают, следит за приготовлением пищи.

Одна из родительниц, попробовав блюда из столовой, сообщила о хорошем качестве приготовления, температуре и вкусе.