Родственники пензенского красноармейца Николая Шишкина получили его личные вещи

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Останки красноармейца Николая Никитича Шишкина, пропавшего без вести в марте 1943 года, были обнаружены поисковым отрядом «Набат» в районе села Ясенок Калужской области в июле 2015 года. Личные вещи бойца отреставрировали и передали пензенскому отделению Поискового движения России, чтобы те отдали их родственникам солдата.

Начальник Управления внутренней политики Правительства Пензенской области Павел Маслов отметил важность сохранения исторической памяти и поблагодарил родных красноармейца.

- Ежедневный кропотливый труд участников поискового движения увековечивает имена настоящих Героев на страницах истории Великой Победы, возвращает красноармейцев домой. Ведь война не закончена, пока не похоронен последний боец, - сказал он.

Николая Никитича и других найденных вместе с ним бойцов похоронили 8 сентября 2015 года на мемориале с. Букань Людиновского района Калужской области.