Жительница Пензы хотела продать флейту, но нарвалась на мошенников

Жительница Пензы 2002 года рождения обратилась в полицию. Она сообщила, что дала объявление на сайте «Авито» о продаже флейты за 18 тысяч рублей. Вскоре в мессенджере ей написал потенциальный покупатель. Они договорись о покупке. Собеседник девушки прислал ей ссылку на форму безопасной сделки.

Пострадавшая ввела там реквизиты своей банковской карты, но денег не получила. Мошенник сообщил, что произошла ошибка, и нужно повторить операцию. После этого у девушки списали с карты 36 тысяч рублей.

В полиции она сказала, что уже знала о таких способах обмана. Сотрудники полиции ищут причастных к преступлению.