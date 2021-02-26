Пензенские гимнасты достойно выступили на первенстве ПФО

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Уже в первый день соревнований в копилке наших спортсменов оказалось «серебро». Завоевал его Артем Киселев в многоборье среди юношей 12-13 лет. Первое и третье место заняли спортсмены из Казани - Рагда Шарафиев и Матвей Заниин.

Еще один пензенский спортсмен, Максим Шилкин, стал одним из пяти сильнейших атлетов среди юниоров 14-15 лет.

В программе мастеров в многоборье первое место занял Джабраил Селимов из Пензенской области, второе у Александра Михайлова из Чувашской республики. «Бронзу» получил еще один пензенец Иван Шкуров.

Помимо этого, Джабраил Селимов стал вторым в программе мастеров спорта на перекладине, а Иван Шкуров - первым на перекладине и третьим на коне и в опорном прыжке.

Успехов добился и пензенский юный гимнаст Артем Киселев, выступавший по программе 1 разряда. Он занял второе место в многоборье и вольных упражнениях, а также выиграл упражнение на кольцах.

В общей сложности, пензенские спортсмены взяли 17 медалей различного достоинства.