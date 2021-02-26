Житель Пензы украл из магазина 12 тюбиков зубной пасты

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что житель Пензы 1986 года рождения имеет отношение к краже из сетевого магазина. Мужчина вынес из торгового зала 20 тюбиков зубной пасты и 1 банку кофе общей стоимостью 3200 рублей.

Задержанный, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности, признался в содеянном и рассказал, что весь товар продал на рынке в Октябрьском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину может ждать лишение свободы на срок до двух лет.