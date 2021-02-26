Всероссийские проверочные работы стартуют в Пензенской области

В число первых к выполнению заданий приступят учащиеся 10-11 классов. В список дисциплин, по которым пройдут проверочные работы, попадают физика, химия, история, биология и иностранные языки (немецкий, английский и французский). Завершится проверка 26 марта.

15 марта стартуют проверочные работы для учащихся 4-8 классов. Они продолжатся до 21 мая.

Стоит знать, что школы самостоятельно, независимо от кого-либо, выбирают день проведения ВПР. Варианты контрольных измерительных материалов формируются для каждого учреждения индивидуально. Результаты проверочных работ не учитываются при выставлении итоговых оценок. Их цель - выявить и удалить пробелы как в образовательных программах школ, так и в знаниях учеников.