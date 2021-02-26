В Саранске состоится заседание Бассейного совета округа

Стороны обсудили реализацию национального проекта «Экология» - в частности, его часть, касающуюся сохранения водных объектов и лесных ресурсов. В этом году планируется расчистка русла реки Мокша в Ковылкинском и Краснослободском районах республики. Работы затронут участки общей протяженностью в 17 километров. Также чистка будет сделана на реках Саранка и Инсар.

Участники разговора договорились о проведении в Саранске осенью этого года заседания Бассейнового совета ПФО.

Помимо этого, речь шла и о борьбе с лесными пожарами – в прошлом году их на территории Мордовии было два. От огня пострадали более четырех гектаров леса. Республика получила 47 единиц специализированный техники, которая облегчила работу в данном направлении.