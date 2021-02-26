В Пензе пройдут областные соревнования по скалолазанию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 февраля на скалодроме «Альптур» пройдут областные соревнования по скалолазанию. Участники будут состязаться в дисциплине «лазание на скорость». Начало соревнований - в 10:00.

Принять участие могут спортсмены спортивных клубов, туристских объединений и образовательных организаций не только из Пензы и области, но и любого региона. Будет несколько возрастных групп: юноши, девушки (10-13 лет) и мальчики, девочки (9 лет и младше).

Квалификационный и финальный раунды состоятся на трассах классического формата. Победителей и призеров ждут дипломы, медали и ценные призы.