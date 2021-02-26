Житель Пензенской области осужден за отстрел благородного оленя территории Мордовии

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В ночь с 1 на 2 ноября прошлого года инспекторы ГИБДД Мордовии во время дежурства обратили внимание на машину «Рено Сандеро Степвей», двигавшуюся в сторону Пензенской области около двух часов ночи.

Мужчина 1965 года рождения, бывший за рулем, не остановился по требованию правоохранительных органов. Полиция стала преследовать автомобиль. В ходе погони водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Сотрудники полиции осмотрели его машину и обнаружили внутри окровавленную тушу марала и две единицы огнестрельного оружия.

Свою вину в незаконном отстреле дикого животного мужчина отрицать не стал. Экспертиза показала, что своими действиями житель Пензенской причинил ущерб государству на сумму более 400 000 рублей.

Суд назначил ему год исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.