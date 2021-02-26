В Мордовии перед судом за хранение конопли предстал местный житель

В Ичалковском районе Мордовии вынесли приговор 35-летнему жителю села Ичалки. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических веществ в особо крупном размере.

Установлено, что ранее гражданин обнаружил рядом со своим домом в селе Атманка дикорастущую коноплю. Растение мужчина сорвал, после чего высушил и оставил у себя для дальнейшего потребления. При обысках сотрудники полиции обнаружили у него дома, а также в принадлежащем ему доме в селе Ичалки, почти полтора килограмма конопли и марихуаны.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.