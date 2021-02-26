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Пензенец скончался от руки супруги

Расследование уголовного дела продолжается
Екатерина СУЛЬДИНА
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Жительница Пензы 1990 года рождения обвиняется в совершении убийства.

Вечером 12 февраля супруги находились в квартире на улице Лядова. К ним пришли гости, компания начала пить алкогольные напитки.

В какой-то момент между супругами возникла ссора. Девушка ударила мужа ножом в живот. От полученных ран мужчина скончался на месте. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом. Все обстоятельства устанавливаются, экспертизы по делу назначены. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал