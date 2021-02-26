Пензенец скончался от руки супруги

Жительница Пензы 1990 года рождения обвиняется в совершении убийства.

Вечером 12 февраля супруги находились в квартире на улице Лядова. К ним пришли гости, компания начала пить алкогольные напитки.

В какой-то момент между супругами возникла ссора. Девушка ударила мужа ножом в живот. От полученных ран мужчина скончался на месте. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом. Все обстоятельства устанавливаются, экспертизы по делу назначены. Расследование уголовного дела продолжается.