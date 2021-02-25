В Пензенской области готовятся к XIII Всероссийским летним сельским спортивным играм

Игры пройдут в нашем городе с 17 по 22 июля. Организаторы планируют сделать это мероприятие самым масштабным спортивным мероприятием в этом году.

Валерий Савин сказал, что у нашего региона есть опыт в проведении подобных состязаний, поскольку мы проводили аналогичные игры 20 лет назад.

Сейчас разрабатывается символика XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр, которая впоследствии будет размещаться на баннерах, сувенирной продукции и спортивных атрибутах. Уже имеются несколько эскизов. Жители Пензы могут выбрать один из них или предложить собственный вариант. Авторы лучшей символики получат абонемент в спортивный зал.

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