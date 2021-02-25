Пензенские школьники станут участниками Урока мужества «Стоявшие насмерть»

Мероприятие посетят как родственники погибших десантников, так и сами участники событий. Гостям - студентам, кадетам и школьникам со всех регионов страны, в том числе и нашей области - покажут видеоматериалы и фотографии из личных архивов участников событий, а также архивов Ветеранских организаций.

В рамках Урока состоится торжественная передача Общественной палатой Псковской области, Ассоциацией «Группы «Вымпел», Проектом «Свидание с Россией» подлинных предметов, документов о событиях 2000 года в Чечне в коллекцию Тульского военно-исторического музея, посвященную локальным войнам и вооруженным конфликтам 2-ой половины XX и начала XI вв.

Прямую трансляцию каждый желающий сможет увидеть через ТВ-плееры, расположенные на сайтах музеев, образовательных, социальных учреждений, учреждений культуры, ветеранских организаций и патриотических клубов, сайтах партнерских организаций, в социальных сетях.