Почти 4 000 жителей Пензенской области получат уведомления об ограничении электроснабжения

Фото предоставлено пресс-службой компании

«ТНС энерго Пенза» в феврале направило неплательщикам уведомления о предстоящем ограничении энергоснабжения. На 1 января 2021 года сумма задолженности населения региона за электроэнергию составила более 380 млн рублей.

Получателями уведомлений стали почти 4000 недобросовестных клиентов, чей долг превысил 2 кратный норматив потребления. Общая сумма их задолженности более 15 млн рублей.

Ограничение энергоснабжения – крайняя мера, на которую энергосбытовая компания вынуждена идти в связи с неоплатой.

При получении уведомления потребителю необходимо в течение 20 дней полностью погасить сумму долга. Отсутствие оплаты влечет за собой полное ограничение подачи электроэнергии, а для её возобновления неплательщику придется дополнительно возместить расходы на отключение и подключение энергоснабжения.

«ТНС энерго Пенза» рекомендует своим клиентам внимательно отнестись к уведомлениям и оплатить задолженность, не дожидаясь ограничения энергии.

Быстро и комфортно внести плату можно любым дистанционным способом:

• на сайте компании penza.tns-e.ru без регистрации;

• в «Личном кабинете»;

• с помощью мобильного приложения «ТНС энерго».

Также совершение всех необходимых платежей доступно в интернет-банках, кассах Центров обслуживания клиентов «ТНС энерго Пенза», почтовых отделениях и банковских учреждениях.