ВТБ Лизинг стал партнером дилера складской техники TCM, DALIAN, TFN, JAC, Heli в Пензенской области

ВТБ Лизинг стал партнером ООО «Политрак», официального дилера складской и строительной техники в Пензе и Пензенской области. Теперь клиентам ВТБ Лизинг в регионе доступна в лизинг техника марок TCM DALIAN, TFN, JAC, Heli, а также фронтальные погрузчики и спецтехника XGMA, прицепы и полуприцепы «Тонар», «Спецприцеп» на специальных условиях.

Данная техника предназначена для компаний с собственным складским помещением готовой продукции, а также для предприятий по производству железобетонных изделий, мебели, изделий из гофрокартона, производства и продажи строительных материалов, дверей, окон и продуктов питания.

Благодаря партнерству с дилером ООО «Политрак» ВТБ Лизинг предлагает технику на выгодных условиях. Например, погрузчик Hangcha (HC) CPCD35N-RW56, рекомендованной стоимостью 1 999 000 руб., доступен в лизинг с авансом 20%, ежемесячным платежом 52 988 руб. и сроком на 3 года. В течение срока лизинга клиент имеет право на получение вычета налога на добавленную стоимость до 375,7 тыс. руб., а также на уменьшение налога на прибыль в таком же размере за счет переноса лизинговых платежей на расходы. Итоговая стоимость техники для клиента составит всего 1 502 928 руб.

Погрузчик Hangcha (HC) CPCD35N-RW56 подходит для обслуживания различных грузов массой до 3,5 тыс. кг. Эксплуатируется на открытых площадках или в помещении с достаточным приточным и вытяжным вентилированием. Максимальная скорость передвижения 19 км/ч. Регулируемая рулевая колонка и кресло с боковой поддержкой обеспечивают комфортную работу оператора. Широкая мачта и просторная кабина способствуют отличному круговому обзору.

ВТБ Лизинг работает в Пензе с 2013 года. За это время компания передала более 1 000 транспортных средств почти 500 предприятиям из различных сфер бизнеса, от производства продуктов питания до выращивания зерновых культур, цветоводства и компаниям с полным циклом изготовления арматуры для нефтегазовой отрасли и атомной энергетики. Среди них: ООО «Молоко», ЗАО «АгроМаркет», АО «Пензтяжпромарматура», ЗАО «Исток», АО ПО «Компрессормаш», ООО «Долина роз». На рынке лизинга в Воронеже и Воронежской области ВТБ Лизинг занимает долю в размере 12% и работает с любой техникой – от легковых автомобилей до асфальтоукладчиков и других специализированных транспортных средств и самоходных машин. За 2020 год подразделение ВТБ Лизинг в Пензе заключило более 80 договоров с новыми клиентами. Объем нового бизнеса составил более 200 млн рублей.