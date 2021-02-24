В акции «Защитим память героев» приняли участие десятки тысяч людей по всей стране

Накануне «Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы», «Волонтерской Ротой Боевого Братства» и Российскими студенческими отрядами провела акцию «Защитим память героев». В Волгограде центральной площадкой акции стал Мамаев Курган, в Санкт-Петербурге — Пискаревское кладбище. В Москве венки возложили в нескольких местах: возле Монумента Победы на Поклонной горе, в Александровском саду.

В Пензенской области мемориальные акции прошли во всех муниципальных районах.

- В современных условиях в защите нуждается память о мужестве и самоотверженности самих Героев. Не прекращаются попытки переписать нашу славную историю. В погоне за сиюминутной конъюнктурой беспримерно цинично звучат слова отдельных политиков в адрес наших ветеранов – участников Великой Отечественной войны, – отметил председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

По мнению лидера пензенских единороссов, инициированная партией акция «Защитим память героев» является одним из важных направлений деятельности по сохранению исторической памяти.

- Цветы, которые неравнодушные граждане несут к мемориалам, - это символ нашего признания и искреннего уважения к ветеранам и воинам, павшим на полях сражений, – сказал Валерий Лидин.

Также в рамках акции активисты движения «Волонтеры Победы» и молодые парламентарии поздравили более семи тысяч ветеранов и передали более десяти тысяч «Писем Победы», написанных людьми из разных стран мира. Кроме того, «Волонтеры Победы» помогли возложить цветы к воинским захоронениям тем ветеранам, которые не могли сделать это лично.