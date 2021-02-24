В Мордовии возрождают спидвей

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Состязания состоятся на арене рядом с гипермаркетом «Мегастрой». Посмотреть на выступления мастеров спорта международного класса, чемпионов мира и Европы сможет любой желающий: вход на соревнования свободный. После окончания зрителей развезут по районам города на автобусах.

- Хочется поблагодарить врио главы республики Артема Здунова за возрождение такого вида спорта, как спидвей, в нашем регионе, - отмечает главный тренер РМ по мотоспорту Максим Захаров. – 21 февраля у нас уже прошла первая тренировка. И это было по-настоящему круто.

28 февраля культурно-развлекательные мероприятия на арене начнутся в 12:00. Старт гонкам будет дан в 13:10. В 15:55 состоится церемония награждения победителей.