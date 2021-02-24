Пензенские и зареченские следователи поздравили ветеранов с 23 февраля

Представители регионального СУ СК посетили Михаила Георгиевича Пахомова и Семена Васильевича Плужникова, которые участвовали в боях на Курской дуге и форсировании Днепра. Михаил Георгиевич поделился фронтовыми воспоминаниями, рассказал об учебе в военно-транспортной академии, послевоенной службе.

Зареченские следователи тоже поздравили местных ветеранов: Михаила Васильевича Бражникова и Руслана Петровича Миронова. Михаил Васильевич закончил учебу, а в 1943 году начал работать шофером на 1-м Белорусском фронте. Сам он дошел до Берлина. Руслан Петрович ремонтировал оружия на Западном и 1-м Украинском фронтах, 4-й танковой армии. В 1943 году он получил тяжелое ранение.

Сотрудники следственного управления поздравили ветеранов и вручили им подарки.