«Точка роста» помогает адашевским школьникам развивать таланты и осуществлять мечты

В 2019 году в Адашевской средней школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который позволил вывести обычные уроки на совершенно новый уровень.

Как отмечает директор образовательного учреждения Мария Радаева, новые технологии позволяют детям развивать таланты и находить нестандартные решения. Например, на уроках географии дети активно используют квадрокоптер, чтобы изучить местность вокруг школы, во время занятий по ОБЖ – учатся оказывать медицинскую помощь. Для тех, кого увлекает робототехника, в наличии есть конструкторы. Даже у школьников, мечтавших попасть в космос, есть шанс испытать на себе все прелести прогулки по Луне – с помощью шлема виртуальной реальности.

- Наши ребята уже побывали в ролях хирурга, инженера, конструктора, – перечисляет Мария Дмитриевна. – Да и сами уроки стали интереснее. А во время пандемии «Точка роста» помогла нашим учителям организовать дистанционное обучение без проблем - с помощью высокоскоростного интернета и новейших программ.