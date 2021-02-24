В Рузаевке на пожаре погиб десятилетний мальчик

Фото: ГУ МЧС по РМ

Сегодня около часа ночи в диспетчерскую служба МЧС Мордовии поступило сообщение о пожаре в Рузаевке. Горел жилой дом на улице Тургенева. К моменту прибытий подразделений наблюдалось открытое горение жилища.

В результате пожара погиб ребенок 2010 года рождения. Его родители и еще один ребенок сумели спастись.

По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной пожара могли стать неисправность проводки или непотушенная сигарета.