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В Рузаевке на пожаре погиб десятилетний мальчик

Родителям и еще одному шестилетнему ребенку удалось спастись
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ

Сегодня около часа ночи в диспетчерскую служба МЧС Мордовии поступило сообщение о пожаре в Рузаевке. Горел жилой дом на улице Тургенева. К моменту прибытий подразделений наблюдалось открытое горение жилища.

В результате пожара погиб ребенок 2010 года рождения. Его родители и еще один ребенок сумели спастись.

По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной пожара могли стать неисправность проводки или непотушенная сигарета.

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