Вместо щипцов - три куска мыла: жительница Пензы стала жертвой мошенников

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В пензенскую полицию обратилась местная жительница 1986 года рождения. Женщина рассказала, что в конце января в одном из интернет-магазинов решила заказать щипцы для волос стоимостью более трех тысяч рублей и оставила свой контактный телефон. Вскоре с ней связалась оператор, которая подтвердила заказ и сказала, что товар будет отправлен покупательнице наложенным платежом.

9 февраля посылка пришла в отделение. Женщина заплатила за нее, но во время вскрытия обнаружила внутри лишь три куска мыла. После потерпевшая обратилась в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.