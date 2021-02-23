Артем Здунов посетил детский сад, построенный по нацпроекту «Демография»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера в ходе рабочей поездки в Рузаевку врио главы республики Артем Здунов посетил новый детский сад, построенный в рамках реализации национального проекта «Демография». Открытие учреждения на 108 мест помогло ликвидировать очередь в этом микрорайоне города.

Каждый кабинет в новом здании содержит все необходимое для игр и обучения, полы на первом этаже с подогревом. Здесь же находится и единственная в Мордовии студия детского телевидения. На ней Артем Здунов заострил особое внимание, поручив руководителю местного телеканала запустить совместный проект с дошколятами.

Также в детском саду есть цифровое фортепиано. Врио главы республики оценил его звучание и остался доволен:

- Инструмент дарит много возможностей детям. Им нужно самое лучшее!