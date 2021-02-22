В Мордовии двое детей получили ожоги во время пожара

Возможно, причиной пожара стали игры детей с огнем.
Фото: ГУ МЧС по РМ
Вчера около двух дня в поселке Комсомольский Чамзинского района Мордовии загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма.
В это время в жилище находились двое детей. Взрослых дома не было. Прибывшим на место подразделениям МЧС не удалось попасть в квартиру из-за сильного задымления. Эвакуировать несовершеннолетних из огненной ловушки пришлось через окно.
Эвакуировать несовершеннолетних пришлось через окно.
Фото: ГУ МЧС по РМ
Дети были госпитализированы с ожогами в больницу. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
Площадь пожара – 10 квадратных метров.