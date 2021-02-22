В Мордовии двое детей получили ожоги во время пожара

Возможно, причиной пожара стали игры детей с огнем. Фото: ГУ МЧС по РМ

Вчера около двух дня в поселке Комсомольский Чамзинского района Мордовии загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма.

В это время в жилище находились двое детей. Взрослых дома не было. Прибывшим на место подразделениям МЧС не удалось попасть в квартиру из-за сильного задымления. Эвакуировать несовершеннолетних из огненной ловушки пришлось через окно.

Эвакуировать несовершеннолетних пришлось через окно. Фото: ГУ МЧС по РМ

Дети были госпитализированы с ожогами в больницу. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Площадь пожара – 10 квадратных метров.