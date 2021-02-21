Пензенские проекты заняли призовые места национальной премии «События России» и «Маршруты России»

О том, какие пензенские проекты победили, рассказали в ходе пресс-конференции в региональном министерстве культуры и туризма.

Симпозиум «Хрустальное сердце России» (г. Никольск) занял 1 место в номинации «MICE. События деловой направленности в сфере предпринимательства и финансов». В этом симпозиуме участвуют художники и искусствоведы.

На втором месте в номинации «КУЛЬТУРА. Народные гуляния и праздники» оказался фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» (г. Спутник, Пензенский район), на который ежегодно приезжают мастера со всей России.

В номинации «MICE. События деловой направленности в сфере туризма и гостеприимства» 2 место заняла выставка «Туризм, отдых и оздоровление» (г. Пенза). Ее организаторы - министерство культуры и туризма Пензенской области и Пензенская торгово-промышленная палата.

По итогам премии «Маршруты России» в номинации «Событийный маршрут» лауреатом III степени стал проект туристско-информационного центра центральной районной библиотеки Никольского района «Хрустальное сердце России». Он посвящен истории возникновения стеклоделия в Никольском районе.

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