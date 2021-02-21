Пензенские полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Тайники, в которых них были свертки с порошком белого цвета (позже экспертиза подтвердит, что это наркотики – мефедрон и амфетамин) полицейские обнаружили в пензенских лесах.

Оперативно-розыскные мероприятия помогли одного из участников группы – межрегионального курьера, жителя города Заречный. Мужчину задержали, он дал признательные показания. Позже в Тульской области задержали его сообщника, который забирал оптовые партии, фасовал их на более мелкие и делал тайники-закладки.

Как отмечает официальный представить МВД России Ирина Волк, в момент задержания злоумышленник направлялся из Москвы в Липецк. В его автомобиле полицейские нашли 90 свертков с разными наркотическими и психотропными веществами общей массой почти 45 килограмм. Мужчина сказал, что хотел разложить наркотики в тайники-закладки в восьми регионах Российской Федерации.

Следственное управление УМВД России по Пензенской области возбудило уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.