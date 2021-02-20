В Пензе состоится первенство ПФО по гимнастике среди юниоров и юношей

За победу будут бороться спортсмены в трех возрастных категориях: юниоры 16-17 лет (программа мастеров спорта), юниоры 14-15 лет (программа кандидатов в мастера спорта) и юноши 12-13 лет (программа 1 разряда).

Нашу область представляют 15 гимнастов: 6 человек по программе МС, 5 - по программе КМС и 4 - по 1 разряду.

Победители отправятся на Первенство России, которое также пройдет в Пензе с 22 по 28 марта. В это же время в Саранске состоятся соревнования среди юниорок и девушек, но пензенские спортсменки в нем участия принимать не будут.