В этом году в спортивных залах 13 районных школ Пензенской области сделают ремонт

С 2014 года в нашей области время сделали ремонт в спортивных залах 115 сельских школ. Более 10 тысяч школьников получили возможность заниматься физкультурой в современных условиях. Об этом сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В 2015 году был приведен в порядок спортивный зал средней общеобразовательной школы села Индерка Сосновоборского района, а в 2019 году ее ученики победили в «Президентских состязаниях» в ВДЦ «Смена» Краснодарского края.

С этого года в проекте участвуют не только сельские школы, но школы районных поселков и малых городов. Ремонт в этом году будет сделан в 13 спортивных залах.