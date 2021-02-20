В Мордовии возобновили следствие по убийству, совершенному в 2004 году

30 сентября 2004 года в лесу на окраине поселка Явас Зубово-Полянского района Мордовии было обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело, однако расследование приостановили, потому что подозреваемых в убийстве найти не удалось.

В этом году в СУ СК по РМ было создано отделение по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет. В результате активизации работы по подозрению в убийстве, совершенном более 16 лет назад, задержаны двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет. Следствие по делу возобновлено.

Мужчины пояснили, что убийству предшествовала ссора во время распития спиртного. Через некоторое время после случившегося подозреваемые переехали из Мордовии в Московскую область, где и проживали по настоящее время. Один из мужчин уже заключен под стражу, решается вопрос об избрании такой же меры пресечения в отношении второго. Третий возможный соучастник убийства скончался несколько лет назад от естественных причин.

Расследование уголовного дела продолжается.