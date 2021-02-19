Реставрация административного здания бывшего завода «ЗИФ» подходит к концу

К реставрации приступили в марте прошлого года, проект был создан в 2019 году. Предварительно дизайнеры изучили старые фотографии и воспоминания тех, кто видел внутренние помещения завода до того, как он закрылся. Для работ была нанята организация, работавшая и ранее с памятниками с памятниками истории, культуры и архитектуры.

Завершить работы планируется летом или в начале осени.

- Есть идея посвятить часть помещения истории завода, потому что он неразрывно связан с летописью нашего города, - говорит представитель собственника здания Анна Вартанова.