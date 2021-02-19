Оперштаб Мордовии поддержал предложение о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера врио главы Мордовии Артем Здунов провел заседание оперативного штаба. Благодаря принимаемым мерам число заболевших в республике продолжает снижаться. Сейчас в специально оборудованных госпиталях находятся меньше тысячи пациентов. Учреждения здравоохранения возвращаются к обычному режиму работы.

Однако общая картина сильно разнится по районам: где-то число заболевших снижается, в других же наблюдается рост. В числе районов с напряженной ситуацией были названы Ардатовский, Ельниковский, Большеберезниковский, Большеигнатовский, Старошайговский, Чамзинский, Рузаевский, Ковылкинский и Кадошкинский. Артем Здунов поручил разобраться с ситуацией как можно быстрее.

В числе других моментов, вызывающих опасение, был назван возраст новых пациентов: чаще всего в республике коронавирус выявляют у пенсионеров – об этом говорят данные Роспотребнадзора. По этой причине оперштаб поддержал предложение о дальнейшем продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.