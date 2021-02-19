Начальника отдела УФСИН по Пензенской области обвиняют в коррупционном преступлении

Следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы СУ СК России по Пензенской области продолжает расследование уголовного дела в отношении начальника отдела регионального УФСИН. Он подозревается в получении взятки.

В январе этого года сотрудник исправительной колонии, желая уйти от ответственности за дисциплинарный проступок, купил подозреваемому принтер стоимостью более 10 тысяч рублей.

По решению суда мужчина был заключен под домашний арест. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.