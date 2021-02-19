Пензенские росгвардейцы померились силами в шахматах

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Участников соревнований поприветствовал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Николай Рукавишников.

- Шахматы развивают тактику, а она необходима вам в вашей работе, - отметил он.

Каждая партия в рамках турнира длилась 10 минут. Всего было проведено пять туров.

- В нашей работе важно развивать не только физические показатели, но и интеллектуальные. Для этого шахматы подходят лучше всего, - сказал сотрудник спецподразделения, участник состязаний Максим.

Всего за победу боролись 20 человек. Победителем стал офицер СОБР, второе место занял сотрудник ОМОН, бронзу также завоевал представитель СОБР управления Росгвардии по Пензенской области. Им были вручены кубки, медали и грамоты.